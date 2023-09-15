ВВС Израиля нанесли удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа

В израильской армии сообщили об отсутствии пострадавших с их стороны

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сентября. /ТАСС/. Израильские военные сообщили в пятницу вечером о нанесении ударов по военному посту палестинской радикальной организации ХАМАС на севере сектора Газа.

"Самолет Армии обороны Израиля нанес удар по военному посту, принадлежащему террористической организации ХАМАС, во время ожесточенных беспорядков и столкновений в районе забора безопасности в секторе Газа. Во время беспорядков в [израильских] солдат было брошено несколько взрывных устройств и гранат. Военнослужащие действовали по подавлению беспорядков и использовали средства для разгона их участников", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Со стороны израильской армии сообщений о пострадавших нет, проинформировали в пресс-службе.

В среду пресс-служба израильской армии сообщала о масштабных беспорядках в секторе Газа с участием сотен палестинцев. По ее данным, участники беспорядков также пытались забрасывать израильских военных взрывными устройствами, в результате чего одно из таких устройств взорвалось на палестинской стороне, ранив несколько местных жителей.

В четверг Армия обороны Израиля сообщила о введении на три дня режима полной блокады палестинских территорий на время празднования в Израиле Нового года по еврейскому календарю (праздник Рош ха-Шана). В армейской пресс-службе отметили, что такое решение было принято по итогам оценки ситуации в сфере безопасности и в соответствии с указаниями политического руководства Израиля.