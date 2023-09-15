Блинкен: Запад изучает возможность поставки Украине почти всех запрошенных ею вооружений

Госсекретарь США прокомментировал вопрос о перспективах передачи Киеву систем вооружений большой дальности

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Страны Запада рассматривают возможность поставок Киеву практически всех запрошенных им систем вооружений. Об этом заявил на совместной с главой МИД Германии Анналеной Бербок пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Могу вам просто сказать, что любую конкретную систему, которая обсуждается, в том числе в печати, вероятно, активно рассматривают [на предмет поставок Киеву], если украинцы просили нас изучить это. И мы делаем это [изучаем такие варианты]", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства. Он комментировал вопрос о перспективах передачи украинским властям систем вооружений большой дальности.

"Что же касается того, как украинцы применяют эти системы, то решения о целях - их [украинцев], они не являются нашими. И они [украинцы] должны принимать решения о том, что может быть самым эффективным в плане восстановления полного суверенитета и территориальной целостности. Наша политика предусматривает, что мы не поощряем и не обеспечиваем применение наших систем вооружений за пределами Украины. Однако опять-таки в фундаментальном плане речь идет о решениях Украины", - утверждал Блинкен.