В военном параде к 30-летию независимости Абхазии примут участие до 1 500 человек

Также в мероприятии будут участвовать подразделения 7-й российской военной базы и погрануправления ФСБ России в республике

СУХУМ, 15 сентября. /ТАСС/. Около 1 500 военнослужащих примут участие в параде 30 сентября в Сухуме, посвященном 30-летию победы в войне с Грузией и независимости Абхазии. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра обороны республики, генерал-полковник Беслан Цвижба, который командует парадом.

"В параде примут участие все части и подразделения Министерства обороны [Абхазии], по одной коробке от каждой силовой структуры республики: СГБ (службы госбезопасности - прим. ТАСС), миграционной службы, таможенного комитета, МЧС, госслужбы охраны. МВД впервые выставляет две коробки, состоящие из бойцов спецподразделения и курсантов школы милиции. Также в параде по традиции примут участие подразделения 7-й российской военной базы и погрануправления ФСБ России в Абхазии, казаки республики. Кроме того, по нашему обращению к Министерству обороны Южной Осетии одна коробка будет с югоосетинскими военными", - рассказал Цвижба по окончании репетиции, которая прошла в пятницу на площади Свободы.

По словам Цвижбы, помимо пеших колонн в параде будет участвовать военная техника - колесная и гусеничная, а также авиация с высадкой парашютистов на площади Свободы. "Общее количество участников парада - около 1 500", - добавил он. Генеральная репетиция парада состоится 28 сентября. Военные парады на площади Свободы с привлечением военной техники и авиации приурочивают к юбилейным датам раз в пять лет.

30 сентября 1992 года завершилась длившаяся 413 дней грузино-абхазская война, считающаяся Отечественной войной народа Абхазии. В этот день войска Госсовета Грузии были выдворены с территории Абхазии, и на границе по реке Ингур был водружен государственный флаг Абхазии. В войне с абхазской стороны погибли до 3 тыс. военнослужащих и мирных граждан, около 5 тыс. получили ранения, 200 пропали без вести.

Несмотря на то, что война закончилась 30 лет назад, между Абхазией и Грузией до сих пор не заключен мирный договор.