Байден встретится на полях ГА ООН с лидерами пяти центральноазиатских республик

Речь идет о руководителях Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на полях мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретится с руководителями Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Об этом заявил его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент также встретится с президентами пяти центральноазиатских государств: Казахстана, Киргизской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана", - сказал он. По словам Салливана, это будет первая встреча на уровне глав государств. "Этот первый саммит позволит лидерам обсудить ряд вопросов: от региональной безопасности до торговли и взаимных связей, изменения климата и текущих реформ по совершенствованию управления и укреплению верховенства закона", - отметил он.