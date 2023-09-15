Мадуро призвал Глобальный Юг выступить против давления на страны с независимой позицией

Президент Венесуэлы отметил, что развивающиеся государства солидарны во мнении о необходимости технологического роста, на который не должны влиять ограничительные меры

ГАВАНА, 15 сентября. /ТАСС/. Страны глобального Юга должны стремиться к общей позиции по вопросу ограничительных мер против государств, которые проводят независимую политику. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая на саммите действующей в рамках Организации Объединенных Наций "Группы 77 плюс Китай" в Гаване.

"Как люди Юга мы должны найти свой собственный путь и не принимать диктат мировых империй, которые стремятся подорвать нашу свободу. XXI век должен стать нашим веком, - сказал глава государства. - "Группа 77" должна поднять свой голос и громче заявить о факте преследования народов мира, которые хотят независимости, которые хотят построить свои собственные модели развития".

Глава Боливарианской Республики отметил, что развивающиеся страны солидарны во мнении о необходимости технологического роста, на который не должны влиять ограничительные меры. "Это наш дом, это наша семья, это пространство, где мы все равны, где никто не пытается навязывать, доминировать, презирать, исключать. Это великая семья людей Юга, - отметил он. - Необходимо уделять приоритетное внимание применению знаний, науки и технологий для достижения независимой коммуникации в условиях развития интернета и социальных сетей".

Саммит проходит 15-16 сентября, тема форума - "Актуальные вызовы развития: роль науки, технологий и инноваций". Запланированы обсуждения реформы международных финансовых институтов, поддержки развивающихся стран в сложной экономической ситуации после пандемии, а также проблем изменения климата. В мероприятии принимают участие представители более 100 стран.

Председательство в "Группе 77 плюс Китай" впервые перешло к Кубе за время существования объединения. Решение о создании структуры было принято на совещании министров развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки в 1964 году. Сначала число стран - участников организации составляло 77. Сейчас это крупнейшая межгосударственная организация развивающихся стран, действующая в рамках ООН и объединяющая 134 государства с суммарным населением свыше 6 млрд человек.