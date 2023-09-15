США объявят на следующей неделе о предоставлении Украине нового пакета вооружений

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты на следующей неделе объявят о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. Об этом заявил на брифинге помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы постоянно готовим новые пакеты военной помощи Украине, - сказал он. - Полагаю, что объявление о выделении дополнительных ресурсов и вооружений для Украины, которая продолжает контрнаступление и обороняется от российских атак, можно ожидать на следующей неделе".