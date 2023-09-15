15 сентября, 17:42,
обновлено 15 сентября, 17:59
Военная операция на Украине

США объявят на следующей неделе о предоставлении Украине нового пакета вооружений

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты на следующей неделе объявят о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. Об этом заявил на брифинге помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы постоянно готовим новые пакеты военной помощи Украине, - сказал он. - Полагаю, что объявление о выделении дополнительных ресурсов и вооружений для Украины, которая продолжает контрнаступление и обороняется от российских атак, можно ожидать на следующей неделе". 

Теги:
УкраинаСШАРоссияСалливан, ДжейкВоенная операция на Украине
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