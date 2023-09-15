Глава МИД Турции обсудил проблему беженцев с верховным комиссаром ООН

Во встрече также приняли участие руководители миссии ООН в Анкаре

АНКАРА, 15 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди проблему беженцев и борьбы с нелегальной миграцией.

Как сообщает агентство Anadolu, Гранди прибыл в Турцию 14 сентября с трехдневным визитом, в ходе которого он планирует провести переговоры с высокопоставленными представителями руководства республики. На встрече с Фиданом помимо Гранди присутствовали также руководители миссии ООН в Анкаре, от турецкой стороны вместе с министром вопросы беженцев обсуждали руководители соответствующих департаментов МИД.

Турция предпринимает шаги, чтобы постепенно вернуть проживающих на ее территории сирийских беженцев на родину. Всего с начала кризиса в Сирии в Турцию прибыло более 3,5 млн сирийцев. Часть из них уже переселилась в северные области Сирии.

Кроме того, остается острым вопрос с нелегальной миграцией в Средиземном море. Турция призывает международное сообщество принимать более интенсивные меры для решения этой проблемы.

Как ранее заявил глава МВД Турции Али Ерликая, только за последние три месяца было проведено более 1,2 тыс. операций в сфере борьбы с нелегальной миграцией, задержаны более 2 тыс. подозреваемых и более 500 человек арестованы. При этом задержано порядка 75,5 тыс. нелегалов, которые отправлены в центры временного содержания или были выдворены из страны.