Эксперт: сделка по обмену заключенными вряд ли станет прорывом в отношениях США и Ирана

Профессор государственного управления в Джорджтаунском университете в Катаре Мехран Камрава считает, что "американская сторона, похоже, не намерена предпринимать конкретные шаги по урегулированию конфликта на данном этапе"

ДУБАЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Соглашение об обмене заключенными вряд ли приведет к существенному прогрессу в отношениях между США и Ираном, поскольку в настоящее время американская администрация не заинтересована в снижении конфронтации с Тегераном. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил иранист, профессор государственного управления в Джорджтаунском университете в Катаре Мехран Камрава.

По словам эксперта, обмен заключенными представляет собой "шаг в позитивном направлении", поскольку он может положить начало гуманитарному процессу, который приведет к освобождению других, незатронутых недавним соглашением граждан США и Ирана. "В настоящее время в иранских тюрьмах содержится несколько лиц с двойным гражданством (США и Ирана - прим. ТАСС), в американских тюрьмах - несколько иранцев, задержанных по надуманным обвинениям. Их освобождение является отрадным знаком как с гуманитарной, так и дипломатической точек зрения", - рассуждает эксперт.

Несмотря на прогресс в вопросе обмена заключенными, Камрава не считает, что соглашение между США и Ираном поспособствует нормализации отношений, поскольку "американская сторона, похоже, не намерена предпринимать конкретные шаги по урегулированию конфликта на данном этапе". Кроме того, эксперт усомнился в том, что соглашение может свидетельствовать о намерении США вернуться к вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Одним из признаков, который указывает на нежелание Вашингтона снизить напряженность в отношениях с Тегераном, эксперт назвал отстранение Роберта Малли, занимавшего в Госдепартаменте пост специального представителя по вопросам Ирана. В конце июня Малли, который был ведущим переговорщиком США по ядерной сделке, ушел в неоплачиваемый отпуск, а его допуск к правительственной информации был приостановлен на фоне расследования о неправомерном обращении с конфиденциальными материалами. "Многие в США считают, что Малли был отстранен именно потому, что работал над достижением неявного взаимопонимания с Ираном", - подчеркнул Камрава.

"В условиях приближающихся президентских выборов <...>, при том уровне иранофобии, который распространен в США, а также учитывая то, что многие влиятельные республиканцы и демократы в Конгрессе выступают против любой дипломатии с Ираном, возникают большие сомнения в том, что в ближайшие месяцы будут сделаны какие-либо серьезные шаги по нормализации отношений между Ираном и США", - считает эксперт.

Соглашение об обмене заключенными

10 августа газета The New York Times сообщила, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными. В тот же день Белый дом подтвердил факт договоренности, однако призывал дождаться возвращения сограждан из исламской республики, чтобы окончательно объявить о завершении сделки. Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что Тегеран и Вашингтон договорились обменяться заключенными в формате "пять на пять". В рамках сделки исламская республика получит доступ к $6 млрд, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за действия санкций США. Предполагается, что разблокированные иранские активы будут конвертированы из южнокорейских вон в евро и переведены на специальные счета в Катаре.

В четверг агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что наиболее вероятной датой обмена заключенными является 18 сентября. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи заявил, что обмен состоится в ближайшем будущем.

После выхода из ядерной сделки США ввели санкции в отношении Тегерана, запретив восьми крупнейшим импортерам иранской нефти, в том числе Южной Корее, закупать энергоресурсы у исламской республики. Впоследствии иранские власти завили, что Сеул по запросу Министерства финансов США заморозил около $7 млрд, которые Тегеран должен был получить за поставки нефти, сделанные в последние несколько лет. Южная Корея депонировала в своих банках средства, предназначенные для оплаты нефти, но не могла перевести их Ирану из-за санкционного режима США.

Ситуация вокруг ядерной сделки

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с исламской республикой Совместный всеобъемлющий план действий, нацеленный на преодоление кризиса вокруг иранской ядерной программы. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Действующий глава американской администрации Джо Байден, представляющий партию демократов, неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в австрийской столице без какого-либо результата.