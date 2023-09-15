Глава Гагаузии попросила Турцию повлиять на власти Молдавии

Стороны также обговорили новые приоритеты сотрудничества между Турецкой Республикой и Гагаузией в социально-экономической сфере, сообщила Евгения Гуцул

КИШИНЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Глава Гагаузии Евгения Гуцул попросила власти Турции призвать руководство Молдавии отказаться от действий по дестабилизации ситуации в автономии. Об этом она заявила в пятницу по итогам прошедшей в Стамбуле встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

"Я обратилась к г-ну министру с письмом, в котором попросила турецкую сторону призвать официальный Кишинев отказаться от попыток дестабилизации и манипуляции в отношении Гагаузской автономии. Также обговорили новые приоритеты сотрудничества между Турецкой Республикой и Гагаузией в социально-экономической сфере, при этом особое внимание было уделено участию Турции в программах изучения гагаузского языка и сохранению культурного наследия гагаузов", - написала Гуцул в Telegram-канале.

Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор", которая недавно была признана незаконной в Молдавии. После победы Гуцул конфликт региона с центром обострился. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что выборы прошли с нарушениями, в центризбиркоме автономии прошли обыски, заведены уголовные дела о незаконном финансировании предвыборной кампании и подкупе избирателей. Действия центральных властей вызвали возмущение общественности автономии и Народное собрание (парламент) утвердило победу Гуцул.

На прошлой неделе Санду заявила, что назначение Гуцул членом правительства Молдавии задерживается из-за ее связей с партией "Шор", которая признана незаконной Конституционным судом страны. Со своей стороны, депутаты Народного собрания Гагаузии уже трижды отказывались утвердить персональный состав правительства автономии. Если этот вопрос не будет решен до конца сентября, то Гуцул вправе распустить нынешний состав парламента.

Глава Гагаузии руководит органами публичного управления, представляет автономию в вопросах внешней политики и входит в состав молдавского правительства. В интервью ТАСС Гуцул сообщила о намерении укреплять дружеские отношения региона с Россией.