Блинкен заявил, что США пока не обсуждают с Ираном ядерную сделку

По словам американского госсекретаря, Вашингтону "важно увидеть шаги" от Тегерана по снижению активности в ядерной сфере

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты в настоящее время не ведут каких-либо переговоров по ядерной сделке с Ираном. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

"Президент [США Джо] Байден нацелен на то, чтобы Иран не получил ядерное оружие тем или иным способом. Мы продолжаем полагать, что дипломатия - это самый эффективный путь достижения данной цели, однако какого-либо активного дипломатического взаимодействия по данному вопросу сейчас не ведется, - сказал он. - В настоящее время мы не участвуем в каких-либо обсуждениях или переговорах с Ираном по его ядерной программе".

По словам Блинкена, Вашингтону "важно увидеть шаги от Ирана" по снижению активности в ядерной сфере.

Ранее американские власти разрешили разблокировку $6 млрд иранских активов из Республики Корея в Катар в рамках договоренности с Тегераном об обмене заключенными. Вместе с тем в Госдепартаменте сообщили ТАСС, что этот шаг не означает каких-либо санкционных послаблений для Тегерана.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд консультаций с представителями исламской республики завершился в австрийской столице без какого-либо результата.