Белый дом сообщил об отсутствии планов по участию Байдена в заседании СБ ООН по Украине

В ведомстве отметили, что исключать такого развития событий нельзя

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Участие президента США Джо Байдена в заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня 20 сентября, посвященном Украине, не планируется, хотя исключать такого развития событий нельзя. Об этом заявил на брифинге помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"В настоящее время планов участия президента нет, хотя исключать я этого не могу. Но сейчас мне нечего объявить", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский участвовать в заседании Совбеза.

19 сентября состоятся выступления Байдена и Зеленского на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а 21 сентября они проведут переговоры в Вашингтоне.