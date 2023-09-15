Экс-советник Кучмы считает, что раскрытие потерь ВСУ станет фатальным для Зеленского

Олег Соскин назвал ситуацию на линии соприкосновения очень непростой для ВСУ, а потери - очень большими

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Раскрытие данных о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) "уничтожит президента страны Владимира Зеленского" и его команду. Такое мнение выразил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он считает ошибкой решение властей скрывать потери. "В чем неправильность позиции власти - XXI век, врать нельзя, скрыть ничего невозможно <...>. Одно дело, когда люди уже знают эту тяжелую действительность, а другое дело - когда на них просто упадет огромная масса трагедии этой страшной по потерям. Конечно, это будет уничтожение и "Слуги народа" (пропрезидентская партия - прим. ТАСС), и нынешней верхушки, и, конечно, Зеленского, это 200-300%", - сказал он на видео, которое было размещено на его YouTube-канале.

Соскин назвал ситуацию на линии соприкосновения очень непростой для ВСУ, а потери - очень большими. "Чего врать? Люди на Украине очень умные, и, конечно же, они понимают, какие страшные идут потери, поэтому надо правду говорить", - добавил он.

Ранее Соскин отмечал, что Зеленский постоянно лжет об успехах ВСУ. По его словам, такая ложь активно распространяется в стране, в частности по телевидению, хотя никаких результатов контрнаступления нет. Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, генерал в отставке Сергей Кривонос также упрекнул Зеленского в том, что он создает ложный оптимизм вокруг действий вооруженных сил страны. Генерал выразил обеспокоенность тем, что такие заявления снова сформируют в информационном поле радостный фон об успехах ВСУ, когда это не соответствует действительности.