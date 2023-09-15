Папский посланник по Украине увидел позитивный сигнал в словах Лаврова

Маттео Дзуппи отметил, что "мир строится через диалог"

РИМ, 15 сентября. /ТАСС/. Посланник Папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи считает хорошим знаком готовность Москвы продолжать диалог.

"Мир строится через диалог, нужно пытаться найти возможные и необходимые пути. Безусловно, это положительные заявления, которые соответствуют ожиданиям Папы Франциска", - сказал Дзуппи в интервью католическому TV2000, отвечая на вопрос о "сигнале из Москвы".

Сам Дзуппи не сообщил о своих дальнейших планах. Он только что вернулся из Пекина, где побывал в рамках вверенной ему миссии. Поездку в Китай он оценил позитивно, сообщив, что с китайской стороны "проявили большое внимание". "Все должны идти в одном и том же направлении, а именно - в поиске справедливого мира", - сказал он. "Мяч не только на украинской стороне, играть должны все", - добавил иерарх.

Ранее в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе, посвященном урегулированию украинского кризиса, сообщил, что "посланник Ватикана собирается в очередной раз приехать" и в Москве с ним готовы встречаться.

Ранее Дзуппи посетил Киев, Москву и Вашингтон, в центре его визитов находятся гуманитарные аспекты. Киев отказался от посреднической роли Ватикана в мирном урегулировании, однако обратился к Святому престолу за помощью в возвращении, в частности, военнопленных. Как ранее говорил Дзуппи, прорабатываются механизмы для обмена списками. Эти вопросы он обсуждал сначала в Киеве, а затем в Москве, где встречался в конце июня с помощником президента России по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, а также Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В Ватикане подчеркивают, что пытаются способствовать решению гуманитарных вопросов, это может сблизить стороны.