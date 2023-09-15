Замглавы МИД РФ и посол Египта обсудили взаимодействие в связи с расширением БРИКС

Согласно заявлению российского дипведомства, также "состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам нераспространения оружия массового уничтожения и контроля над вооружениями"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари двустороннее взаимодействие в рамках предстоящего 1 января 2024 года расширения БРИКС.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам нераспространения оружия массового уничтожения и контроля над вооружениями, а также двустороннего взаимодействия в контексте предстоящего 1 января 2024 года расширения БРИКС", - говорится в сообщении российского дипведомства.

22-24 августа в Йоханнесбурге состоялся саммит БРИКС, который стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств глобального Юга. Участники договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.