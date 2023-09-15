Глава МИД Франции заявила о продолжении работы посла в Нигере

По словам Катрин Колонны, Сильвен Итте будет работать в стране ровно столько, сколько Париж сочтет это необходимым

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Посол Франции в Нигере Сильвен Итте будет работать в стране ровно столько, сколько Париж посчитает это целесообразным. Об этом заявила в эфире телеканала LCI глава МИД Франции Катрин Колонна.

"Сильвен Итте продолжает работу в Ниамее, и он выполняет полезную работу, благодаря своим контактам и своей команде, - сказала Колонна. - Он будет оставаться в Нигере до тех пор, пока мы будем считать это целесообразным".

По ее словам, соответствующее решение было принято президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Колонна также отметила, что вместе с Итте работу в дипмиссии продолжает небольшая группа сотрудников посольства.

Ранее Макрон заявил, что посол Франции и другие сотрудники дипмиссии "фактически находятся в заложниках" - они изолированы на территории посольства, к ним не позволяют доставить продовольствие. Из-за этого, по словам главы государства, дипломаты вынуждены были перейти на армейские пайки.