Лидеры США и стран Центральной Азии примут в Нью-Йорке совместное заявление

Как заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, "в нем будут излагаться в ключевых сферах конкретные вещи"

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Лидеры США и пяти центральноазиатских республик примут по итогам предстоящей совместной встречи в Нью-Йорке совместное заявление. Об этом сообщил на брифинге для журналистов помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"По вашему вопросу об осязаемых результатах - мы действительно ожидаем принятия по итогам [встречи] совместного заявления. В нем будут излагаться в ключевых сферах конкретные вещи, по которым мы намерены работать вместе и которые намерены делать сообща. И США привнесут некоторые ресурсы, чтобы можно было эффективно этим заниматься", - отметил советник главы вашингтонской администрации, не вдаваясь в детали.

"Этот саммит не направлен против какой бы то ни было [третьей] страны, - утверждал Салливан. - Он посвящен позитивной повестке дня, по которой мы [США] хотим работать с этими государствами [республиками Центральной Азии]".

Как уточнил Салливан, президент США Джо Байден проведет переговоры с руководителями Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана на полях мероприятий недели высокого уровня в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 19 сентября. "Президент также встретится с президентами пяти центральноазиатских государств: Казахстана, Киргизской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана", - проинформировал представитель Белого дома, оглашая рабочий график Байдена на следующий вторник. По словам Салливана, речь идет о первом совещании на уровне глав государств. "Этот первый саммит позволит лидерам обсудить ряд вопросов: от региональной безопасности до торговли и взаимных связей, изменения климата и текущих реформ по совершенствованию управления и укреплению верховенства закона", - сказал помощник Байдена.