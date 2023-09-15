Глава МИД Франции заявила о готовности к диалогу с Лавровым на полях ГА ООН в Нью-Йорке

Катрин Колонна отметила, что у нее "нередко возникают разногласия" с российским коллегой, но они пытаются найти решения

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила о готовности провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет на следующей неделе.

"Конечно, я готова провести разговор с министром Лавровым, - ответила она на вопрос телеканала LCI, может ли состояться такой диалог в Нью-Йорке. - У нас нередко возникают разногласия, и мы друг другу прямо об этом говорим, но мы пытаемся найти решения".

В ходе своего предыдущего интервью этому же телеканалу в июне Колонна заявила, что Франция считает важным сохранение каналов диалога с Россией, в том числе на высшем уровне.

Как ранее сообщил МИД РФ, с 19 по 26 сентября Лавров планирует провести на полях сессии Генассамблеи около 20 двусторонних встреч, а также переговоры с представителями международных организаций, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.