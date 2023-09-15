В МИД Мексики заявили, что сотрудничество в сфере медицины поможет развитию стран Юга

Глава внешнеполитического ведомства Алисия Барсена призвала к созданию регулирующей и производственной платформы в Латинской Америке и Карибском регионе

ГАВАНА, 15 сентября. /ТАСС/. Развитие сотрудничества между странами глобального Юга в сфере фармакологии и медицины придаст импульс развитию сектора и будет способствовать росту экономик участников совместных проектов. Об этом заявила министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена, выступая на саммите действующей в рамках Организации Объединенных Наций "Группы 77 плюс Китай" в кубинской столице.

"Мы уже предложили сформировать регулирующую и производственную платформу в Латинской Америке и Карибском регионе, которая укрепляла бы наши возможности и стала бы настоящим консорциумом по производству фармакологической продукции в регионе, - сказала глава ведомства. - Обмен оборудованием и препаратами между странами Юга поможет создать новые рабочие места <…> и обеспечить доступ к медикаментам".

Барсена отметила, что сотрудничество между Мексикой и Кубой является ярким примером таких контактов. "Так мы работали с Кубой. За прошедшие три года Мексика приняла более 800 медиков с Кубы, а к концу 2022 года мы получили почти 9 млн вакцин "Абдала", и мы намерены продолжать сотрудничество", - сказала глава МИД.

Саммит походит 15-16 сентября, тема форума - "Актуальные вызовы развития: роль науки, технологий и инноваций". Запланированы обсуждения реформы международных финансовых институтов, поддержки развивающихся стран в сложной экономической ситуации после пандемии, а также проблем изменения климата. В мероприятии принимают участие представители более, чем ста стран.

Председательство в "Группе 77 плюс Китай" впервые перешло к Кубе за время существования объединения. Решение о создании структуры было принято на совещании министров развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки в 1964 году. Сначала число стран - участников организации составляло 77. Сейчас это крупнейшая межгосударственная организация развивающихся стран, действующая в рамках ООН и объединяющая 134 государства с суммарным населением свыше 6 млрд человек.