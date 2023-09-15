Госдеп одобрил продажу Канаде боеприпасов и оборудования для БПЛА на $313 млн

Пентагон заверил, что поставка техники не повлияет на боеготовность США и не изменит базовый военный баланс в регионе

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент одобрил возможную продажу Канаде боеприпасов и "иных систем для интеграции" с беспилотными летательными аппаратами MQ-9B на сумму около $313,4 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

"Агентство по сотрудничеству в области безопасности сегодня предоставило требуемую сертификацию и уведомило Конгресс об этой возможной продаже", - говорится в заявлении ведомства.

Генеральным подрядчиком выступит компания General Atomics Aeronautical Systems. Для реализации сделки не потребуется направлять представителей американского правительства или подрядчика в Канаду.

Пентагон заверил, что поставка этой техники не повлияет на боеготовность США и "не изменит базовый военный баланс" в регионе.