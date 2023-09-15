Канада добавила в санкционный список по Ирану еще шесть человек

Под рестрикции подпал секретарь верховного совета культурной революции Абдол-Хосейн Хосров Панах

ОТТАВА, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Канады включили в санкционный список в отношении Ирана еще шесть человек, которых Оттава подозревает в причастности к нарушению прав человека. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте канадского МИД.

"В санкционный список вошли шесть человек, которые причастны к грубому и систематическому нарушению прав человека", - сказано в заявлении. В их числе, в частности, секретарь верховного совета культурной революции Абдол-Хосейн Хосров Панах и представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

Сообщается, что это уже 14-й пакет санкций в отношении иранских официальных лиц с октября 2022 года. Всего под эти рестрикции подпали 135 человек.

Оказавшимся в списках гражданам Ирана будет запрещен въезд в североамериканскую страну, а их возможные банковские счета в Канаде будут заморожены.