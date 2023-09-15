Зеленский провел совещание по защите интересов Украины в торговле с ЕС

Заседание прошло после телефонной беседы украинского президента с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Лидер Украины Владимир Зеленский провел совещание по мерам защиты национальных торговых интересов на рынке Евросоюза.

"Президент Владимир Зеленский провел длительное совещание с чиновниками и командой офиса главы государства относительно дальнейшей тактики защиты интересов Украины и принципов свободной торговли с Европейским союзом", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале президентского офиса.

Отмечается, что заседание прошло сразу после телефонного разговора Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По результатам этой беседы президент выразил благодарность за решение не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна, однако предупредил, что Киев будет "цивилизованно отвечать" на несоблюдение такого решения.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, которое истекает с наступлением субботы, но потребовала от Киева план действий по предотвращению рыночных искажений в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на поставки украинского зерна. В то же время Болгария воздержалась от такого шага.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с украинской территории. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Эти пять стран Центральной Европы хотели продления эмбарго по крайней мере до конца года. Зеленский в связи с этим заявлял, что Киев выступает категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. По его словам, Еврокомиссия нарушает обещания, положения соглашения об ассоциации и условия свободного рынка, поэтому Украина готова отстаивать свои права в судах.