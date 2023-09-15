СМИ: премьер Бельгии представит проект запрета на импорт алмазов РФ на полях ГА ООН

Как сообщает газета Le Soir, это произойдет 19 сентября

БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо представит проект санкций, касающихся импорта российских алмазов в следующий вторник на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила газета Le Soir.

По ее информации, Бельгия возглавила инициативу введения запрета на импорт российских алмазов. Премьер-министр Александер Де Кроо намеревается перечислить достоинства этой инициативы в следующий вторник в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, утверждает газета.

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источник, что страны Группы семи (G7), как ожидается, в течение следующих двух-трех недель объявят о запрете на поставки российских алмазов. В Бельгии предложили план отслеживания необработанных драгоценных камней и их огранки.

В 2022 году США ввели запрет на импорт неограненных российских алмазов и алмазов, ограненных в РФ. В начале сентября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС также работает над санкциями в отношении российской алмазной отрасли.

Газета The New York Times в свою очередь сообщила, что страны G7, а также государства ЕС намерены полностью запретить покупку алмазов из РФ с января 2024 года.