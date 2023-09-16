Бербок: "евротройка" открыта для дипломатического решения по иранской ядерной программе

Глава МИД ФРГ отметила, что необходимо не допустить передачу ядерного оружия или средств его производства

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "евротройка" открыта для поиска дипломатического решения по иранской ядерной программе. Цель, по ее словам, должна состоять в том, чтобы предотвратить передачу ядерного оружия или средств его производства.

"Партнеры по "евротройке" - Франция, Великобритания и Федеративная Республика Германия - вчера ясно дали понять, что мы будем сохранять ядерные санкции в связи с прогрессивной иранской ядерной программой", - сказала Бербок в ходе визита в Вашингтон. При этом она добавила, что "существуют прямые последствия серьезных и продолжающихся нарушений Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] с 2019 года". "В то же время мы остаемся открытыми для дипломатического решения, поскольку цель должна состоять в том, чтобы избежать регионального распространения", - резюмировала глава МИД ФРГ, уточнив, что речь идет о недопущении передачи ядерного оружия или средств его производства.

В четверг Великобритания, Франция и ФРГ в совместном заявлении отметили, что включат рестрикции против Ирана, введенные в рамках ООН, в национальные санкционные режимы. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции уведомили Евросоюз, что не намерены снимать санкции с Ирана 18 октября.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. После соглашения ЕС объявил о снятии экономических и финансовых санкций в отношении Ирана, связанных с его ядерной программой. Однако оставил в силе ограничения, относящиеся к ракетным технологиям и некоторым видам деятельности в ядерной отрасли, а также меры, касающиеся компьютерного обеспечения.

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний глава государства Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями Ирана завершился в австрийской столице без какого-либо результата.