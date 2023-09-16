Румыния ожидает от Украины эффективных мер по контролю за экспортом зерновых

Правительство страны также выразило сожаление в связи с тем, что в европейском плане не удалось найти возможность продлить ограничение на импорт зерновых с Украины

БУХАРЕСТ, 16 сентября. /ТАСС/. Правительство Румынии ожидает от Украины мер по контролю за экспортом агропродукции и в зависимости от их эффективности предпримет необходимые шаги по защите румынских фермеров. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте кабинета после того, как Еврокомиссия отказалась продлевать запрет на импорт украинской агропродукции.

"Правительство Румынии ожидает от Украины представления плана действий с эффективными мерами по контролю за экспортом, чтобы предотвратить искажение рынка зерновых в стране. Мерами, которые она обязалась представить до конца дня 18 сентября 2023 года", - указывается в сообщении. "В зависимости от плана действий, представленного украинской стороной, правительство Румынии определит соответствующие меры по защите румынских фермеров", - подчеркивается в нем.

Румынский кабинет также "выражает сожаление в связи с тем, что не было найдено возможности в европейском плане продлить ограничения на импорт зерновых с Украины, чего требовали государства-члены, которых затрагивает это решение [не продлевать запрет на ввоз украинской агропродукции]". Правительство Румынии отметило, что "находится в постоянном контакте с Еврокомиссией и с украинской стороной, чтобы убедиться, что новый механизм по ограничению последствий от импорта украинской продукции, предложенный ЕС, предотвратит искажение рынков государств - членов ЕС".

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с украинской территории. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Эти пять стран Центральной Европы хотели продления эмбарго по крайней мере до конца года.

Ранее Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, которое истекает с наступлением субботы, но потребовала от Киева план действий по предотвращению рыночных искажений в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на поставки украинского зерна. В то же время Болгария воздержалась от такого шага.