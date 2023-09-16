Эмиссар Госдепа обсудит в Молдавии и Латвии борьбу с Россией в информационном поле

Джеймс Рубин планирует встретиться в Кишиневе и Риге с чиновниками, представителями гражданского общества и независимых СМИ

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель Госдепартамента и координатор американского Центра глобального взаимодействия (GEС, входит в структуру дипведомства и является одним из ключевых инструментов внешнеполитической пропаганды) Джеймс Рубин посетит в период с 18 по 21 сентября Молдавию и Латвию, чтобы обсудить противодействие России в информационном пространстве. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

"Он обсудит <...> то, как наши страны могут коллективно противостоять угрозам в информационном пространстве", - говорится в заявлении. В нем, в частности, утверждается, что Россия продолжает прилагать усилия, "чтобы распространять дезинформацию и таким образом подрывать демократию и национальную безопасность", а содействие ей в этом якобы оказывает Китай.

В Кишиневе и Риге Рубин планирует встретиться с чиновниками, представителями гражданского общества и независимых СМИ.