В Пентагоне заверили, что сохраняют готовность к диалогу с КНР по кибербезопасности

Американская администрация готова обсуждать с китайскими властями и приемлемые, и неприемлемые на взгляд Вашингтона шаги в в этой области, сообщила заместитель помощника министра обороны США по стратегии в киберпространстве Мике Оянг

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты сохраняют готовность к военному диалогу с Китаем по вопросам безопасности в киберсфере. Это подтвердила в пятницу на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, заместитель помощника министра обороны США по стратегии в киберпространстве Мике Оянг.

"Мы по-прежнему остаемся открытыми для разговоров с КНР. [Но] я бы признала, что мы находимся в сложной геополитической обстановке", - заявила представитель Пентагона. При этом она заверила, что американская администрация готова обсуждать с китайскими властями и приемлемые, и неприемлемые на взгляд Вашингтона шаги в киберпространстве. "Да. Мы счастливы говорить об этом в любое время", - отметила Оянг. Вместе с тем из ее высказываний следовало, что американская сторона, скорее, ждет от китайских партнеров инициатив организации такого рода контактов. "Пожалуйста, пусть звонят. И я буду счастлива встретиться с ними и обсудить эти вопросы", - сказала Оянг.

Кроме того, она утверждает, что уже просматриваются признаки кибератак материкового Китая на Тайвань. "Позвольте мне начать с того, что КНР обладает весьма изощренными методами [действий] в киберпространстве. И они, и мы внимательно следим за российско-украинским конфликтом, чтобы понять, как киберпространство наилучшим образом способствует или не способствует военной деятельности. И мы уже видим признаки деятельности КНР, направленной на то, чтобы нарушить [работу тех или иных компьютерных систем] на Тайване", - заявила Оянг. "Думаю, мы беспокоимся о нарушении [работы] их (островитян - прим. ТАСС) критически важной инфраструктуры. Мы беспокоимся по поводу способности перерезать связь Тайваню", - пояснила сотрудница военного ведомства США.

Комментируя перспективы контроля над вооружениями в киберпространстве, Оянг признала сложность этой задачи. "В киберпространстве есть некоторые вызовы модели контроля над вооружениями", - подчеркнула специалист. По ее словам, "проверяемость режима контроля над вооружениями в киберпространстве довольно сложна".

Затронув тему деятельности группы Volt Typhoon, которую американское правительство назвало финансируемой Пекином и обвинило весной в атаке на компьютерную сеть национальной критической инфраструктуры, Оянг выразила мнение, что речь шла об отработке попытки сорвать возможную "военную мобилизацию" и посеять "хаос в США". "Нам не нравятся попытки вмешиваться в нашу военную мобилизацию. <...> Но анафемой мы считаем вторую часть - сеяние хаоса, который нанес бы вред американскому народу", - сказала Оянг. По ее версии, ВС США не пошли бы на то, чтобы "намеренно нанести ущерб гражданским лицам". Между тем Пекин в мае отверг обвинения Вашингтона в связях с Volt Typhoon.