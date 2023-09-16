Вучич заявил, что Сербия в условиях окружения НАТО будет сохранять свой нейтралитет

Президент республики подчеркнул, что страна не планирует присоединяться к какому-либо военному объединению

БЕЛГРАД, 16 сентября. /ТАСС/. Сербия, несмотря на всестороннее давление НАТО со стороны стран - участниц региона, намерена сохранять свой военный нейтралитет и не будет присоединяться к каким бы то ни было военным блокам. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе смотра военной техники в крепости города Ниш.

"Мы продолжаем вкладывать огромные деньги, непропорционально большие в отношении нашей экономики, но мы страна, которая единственная нейтральная в военном отношении в этой части [Европы], - указал Вучич. - Де-факто мы находимся в полном окружении стран, которые принадлежат одному военному объединению. Вместе с тем мы хотим ответственно сохранять свой военный нейтралитет, хотим сами оберегать свое небо, свою землю, своих детей и мы продолжим это делать в будущем. Мы не присоединимся ни к какому из [военных] объединений".

Ранее президент Сербии Александар Вучич обратился к "традиционным друзьям" Китаю и России, а также западным странам с просьбой рассмотреть на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке положение дел в Косово и Метохии. Глава государства подчеркивал, что Сербия готова запросить проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за угрозы жизни и безопасности своих граждан в Косове и Метохии, а также намерена требовать от Сил НАТО для Косова демилитаризации вооруженных формирований косовских албанцев.