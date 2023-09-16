Спецпрокурор просит ограничить возможность Трампа высказываться по делу о штурме Капитолия

Джек Смит отметил, что "неоднократные подстрекательские публичные заявления" со стороны ответчика в адрес округа Колумбия, суда, прокуроров и потенциальных свидетелей могут навредить присяжным заседателям

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Спецпрокурор США Джек Смит попросил суд ограничить возможность бывшего американского лидера Дональда Трампа публично комментировать дело по штурму Капитолия. Об этом говорится в опубликованных в пятницу судебных документах Федерального суда округа Колумбия.

"Неоднократные подстрекательские публичные заявления со стороны ответчика в адрес округа Колумбия, суда, прокуроров и потенциальных свидетелей весьма вероятно могут навредить присяжным заседателям, посеять страх среди потенциальных присяжных и вылиться в угрозы и притеснение людей, которых он выделяет [в своих заявлениях]. Проще говоря, участники судебного процесса, которые прочтут и услышат порочащие и подстрекательские сообщения могут небезосновательно опасаться, что они станут следующими целями нападок ответчика", - говорится в документе.

Чтобы избежать этого, Смит просит судью Федерального суда округа Колумбия Таню Чаткэн ввести "умеренные и допустимые ограничения", которые затронут заявления, в которых будет идти речь о "личностях, показаниях или степени надежности предполагаемых свидетелей", и заявления о "какой-либо стороне, свидетеле, прокуроре, сотруднике суда или потенциальном присяжном", если они будут "унижающими, подстрекательскими или запугивающими".

Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.