В Азербайджане сообщили, что надеются заключить мирный договор с Арменией до конца года

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев также заявил, что страна высоко оценивает вклад международных посредников в урегулирование отношений между Ереваном и Баку

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Азербайджан до сих пор рассчитывает на заключение мирного договора с Арменией до конца года. Об этом заявил в интервью ТАСС помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Мы до сих пор надеемся на подписание мирного договора до конца этого года и призываем армянское политическое руководство сделать главный шаг - официально, своей подписью под мирным договором, зафиксировать признание территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион нашей республики, и обязаться воздерживаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны в будущем", - сказал он.

"В том числе и посредством попыток выноса наших внутренних вопросов, таких как вопросы нашего взаимодействия с нашими гражданами армянского этнического происхождения в Карабахе, на международные площадки под предлогом обеспечения прав и безопасности этой группы населения, - продолжил Гаджиев. - Это наши граждане, и их права и безопасности будут обеспечены Конституцией Азербайджана".

По словам помощника главы республики, важно, чтобы Армения отказалась от политики финансирования сепаратизма в Азербайджане. "Что же касается деятельности международных посредников, то мы высоко оцениваем их вклад в нормализацию азербайджано-армянских отношений", - добавил он.

Гаджиев отметил, что роль в этом процессе России, "чье активное посредничество обеспечило подписание трехстороннего соглашения в ноябре 2020 года, положившего конец широкомасштабным боевым действиям, крайне важна". "Свою лепту в процесс переговоров также вносят Европейский Союз и США, - указал он. - В целом, каждый из переговорных треков по-своему уникален и помогает ведению диалога между Баку и Ереваном по самым проблемным вопросам".

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.