Трамп положительно оценил слова Путина о его намерении урегулировать украинский кризис

Экс-президент США также вновь заявил, что смог бы закончить конфликт на Украине за сутки, однако не сказал, как планирует это сделать

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему понравилась оценка российским лидером Владимиром Путиным его намерения урегулировать украинский кризис. Такую позицию республиканец изложил в интервью телекомпании NBC, фрагмент которого опубликован на ее сайте.

"Мне нравится, что он сказал это, потому что это означает, что я говорю правильные вещи", - приводит NBC слова Трампа. Республиканец при этом в очередной раз заявил, что смог бы добиться урегулирования украинского кризиса в течение 24 часов, но не пояснил, каким образом.

"Если я скажу, что именно [для этого нужно], я растеряю все козыри", - отметил Трамп, считающийся основным претендентом на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на предстоящих в ноябре 2024 года выборах. По утверждению Трампа, при его посредничестве удалось бы провести переговоры, которые якобы могли бы привести к заключению "справедливой сделки".

Ранее российский лидер в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума отметил намерение Трампа за несколько дней решить "острые проблемы, в том числе украинский кризис". По словам Путина, "это не может не радовать". При этом президент РФ подчеркнул, что, по его мнению, "принципиальных изменений на российском направлении во внешней политике США не будет, кто бы ни был избран президентом".

Трамп ранее неоднократно заявлял, что добьется мира на Украине за 24 часа, однако не раскрывал детали, как намерен сделать это. При этом он не исключал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки.