Guardian: Лондон может ограничить участие китайских делегатов в ноябрьском саммите по ИИ

По данным газеты, это связано с опасениями по поводу того, что некоторые из них могут оказаться информаторами разведслужб КНР

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании может ограничить участие делегатов из Китая в работе предстоящего саммита по безопасному применению искусственного интеллекта (ИИ). Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила газета The Guardian.

По ее данным, ранее Лондон уже направил Пекину приглашение принять участие во встрече, однако скандал с сотрудником британского парламента, которого на прошлой неделе задержали по подозрению в шпионаже в пользу КНР, заставил правительство заново оценить ситуацию. По словам собеседников The Guardian, изучается возможность пригласить китайских делегатов лишь на первый из двух дней саммита, который состоится в королевстве 1-2 ноября. Это связано с опасениями по поводу того, что некоторые из них могут оказаться информаторами разведслужб Китая.

Приглашения на встречу ранее получили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также президент США Джо Байден, который не сможет поехать в Великобританию, но отправит вместо себя вице-президента Камалу Харрис. Кроме того, приглашены главы крупнейших технологических компаний, включая владельца Space X, Tesla и социальной сети X (ранее Twitter) Илона Маска.

По словам источников издания, на саммите будут обсуждаться вопросы, связанные с угрозами, которые ИИ может потенциально представлять для жизни людей, в том числе возможность использования ИИ частными лицами или государствами для создания новых патогенов и биологического оружия. Глава британского правительства Риши Сунак надеется, что мероприятие станет ежегодным и поможет королевству занять лидирующее положение в сфере регулирования технологии ИИ.

Встреча пройдет на территории усадьбы Блетчли-парк. Там в годы Второй мировой войны располагалась правительственная школа кодов и шифров (Government Code & Cypher School, GC&CS), где работала команда знаменитого математика Алана Тьюринга, взломавшая код нацистской шифровальной машины Enigma. Впоследствии на базе GC&CS была создана британская служба радиоэлектронной разведки (Government Communications Headquarters, GCHQ, Центр правительственной связи) - аналог Агентства национальной безопасности США.

Отношения Лондона и Пекина

В правящей Консервативной партии Великобритании ведутся споры о том, какую политику Лондон должен проводить на китайском направлении. В конце апреля министр иностранных дел Джеймс Клеверли указал на необходимость налаживать конструктивные отношения с Китаем ради решения глобальных проблем, так как без участия Пекина справиться с ними не получится. В конце августа он посетил КНР, став первым за пять лет главой Форин оффиса, совершившим подобный визит. По итогам поездки Клеверли заявил, что обеспечение безопасности Великобритании всегда будет приоритетом Лондона при выстраивании отношений с Пекином, однако вновь высказался за прагматичные рабочие отношения с Китаем. Это вызывает недовольство ястребов из правого крыла Консервативной партии, требующих ввести дополнительные ограничения на деятельность китайских компаний в важных для страны сферах, а также санкции против ряда отраслей промышленности КНР.

Британский кабинет министров 13 марта опубликовал обновленную версию Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики. В документе Китай назван "определяющим эпоху вызовом" для королевства.