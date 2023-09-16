WP: встреча лидеров РФ и КНДР указала на провальность подхода Вашингтона к Пхеньяну

Обозреватель газеты Джош Рогин считает, что для взаимодействия с республикой нужны как лидерские позиции, так и политический капитал

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Встреча лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына указала на провальность политики администрации президента США Джо Байдена в отношении Пхеньяна. Такое мнение выразил обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин в статье, опубликованной в пятницу.

"Последствия «политики невзаимодействия» администрации Байдена с Пхеньяном, проявились на этой неделе на российском Дальнем Востоке", - пишет он, комментируя официальный визит Ким Чен Ына в Россию и состоявшиеся 13 сентября его переговоры с президентом РФ. По мнению обозревателя, встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына "подчеркивает провал политики Байдена в отношении Северной Кореи".

Как отмечает автор, в частном порядке американские чиновники признают, что нет никаких указаний на то, что Пхеньян заинтересован во взаимодействии с Вашингтоном. "Безусловно, администрации Байдена непросто дастся любая попытка наладить отношения с Северной Кореей, а шансы на успех будут низкими. Кроме того, велика вероятность, что это обернется политическим поражением для Байдена в то время, как он готовится претендовать на переизбрание [на пост президента США]. Для взаимодействия с Северной Кореей нужны как лидерские позиции, так и политический капитал", - считает Рогин.

"Слова о том, что мы открыты для дипломатии - это наиболее пассивный способ решения проблем. В Восточной Азии идет гонка вооружений, почему же Северная Корея должна сейчас говорить с нами о денуклеаризации? - приводит автор позицию эксперта из вашингтонского Центра им. Генри Стимсона Дженни Таун. - Мы пытаемся убедить страну, что ей не нужно ядерное оружие, угрожая ей. Мы не создали никаких предпосылок для того, чтобы Северная Корея рассматривала нас как возможный вариант [для сотрудничества]".

По мнению обозревателя The Washington Post, отсутствие реального дипломатического взаимодействия США и КНДР может побудить Пхеньян "ускорить развитие своих программ вооружений и сблизиться с соперниками США", в результате чего повысится риск конфликта.