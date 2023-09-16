Баку проработает альтернативные транспортные маршруты при отказе Еревана от обязательств

Помощник президента Азербайджана Химет Гаджиев отметил, что страна не намерена привязывать логистические потребности к "капризам правительства Армении"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Азербайджан при отказе Армении от обязательств проработает альтернативные транспортные маршруты с другими странами. Об этом заявил в интервью ТАСС помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Если Армения отказывается под различными предлогами от своих обязательств и хочет продолжать оставаться в изоляции, то Баку не намерен ждать и уже активно работает над альтернативными проектами с другими странами региона. Мы не будем привязывать наши логистические потребности к капризам правительства Армении и будем двигаться дальше с нашими региональными партнерами", - отметил он.

Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан последовательно выступает за открытие всех транспортных коммуникаций в регионе, поскольку считает, что "тесные торгово-экономические связи будут способствовать миру, стабильности и процветанию региона". "В этом контексте мы высоко оцениваем позицию Российской Федерации, которая прикладывает большие усилия для достижения прогресса в этом направлении", - отметил чиновник.

Гаджиев заявил, что в переговорах о разблокировании транспортных связей "наблюдается определенная стагнация". Так, он напомнил, что одним из положений трехстороннего заявления лидеров РФ, Армении и Азербайджана является открытие Зангезурского коридора, "под которым подразумевается обеспечение беспрепятственной связи между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой" через территорию Армении. "Спустя почти три года данный пункт соглашения до сих пор не выполнен Арменией", - указал помощник президента Азербайджана.

"Открытие Зангезурского коридора выгодно в первую очередь самой Армении, которая оказалась в стороне от транспортно-логистической архитектуры региона в результате осуществляемой ей на протяжении трех десятилетий оккупационной политики против Азербайджана", - заключил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.