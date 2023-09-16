Трамп заявил, что воспринимает выдвижение обвинений против себя как большую честь

Экс-президент США также назвал спецпрокурора Джека Смита "ненормальным человеком", обвинив его в попытке лишить политика свободы слова

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что воспринимает предъявление уголовных обвинений, как большую честь для себя.

"Всякий раз, когда радикально настроенные демократы, марксисты, коммунисты и фашисты предъявляют мне обвинения, я воспринимаю это как честь", - сказал он, выступая на мероприятии в Вашингтоне. Трамп пояснил, что с его точки зрения, он становится обвиняемым "во имя граждан США".

"Сегодня [спецпрокурор США] Джек Смит - прокурор и ненормальный человек, хочет лишить меня права, дарованного мне первой поправкой к конституции, говорить свободно и открыто, - добавил он. Они хотят отобрать мою свободу, потому что я никогда не позволю им отобрать вашу свободу".

Как следует из опубликованных в пятницу судебных документов Федерального суда округа Колумбия, Смит попросил суд ограничить возможность Трампа публично комментировать дело по штурму Капитолия. По мнению спецпрокурора, комментарии экс-главы США "могут навредить присяжным заседателям, посеять страх среди потенциальных присяжных и вылиться в угрозы и притеснение людей, которых он выделяет [в своих заявлениях]".