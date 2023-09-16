16 сентября, 02:01,
обновлено 16 сентября, 02:04
Визит Ким Чен Ына в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Приморье

Юрий Смитюк/ ТАСС
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Лидера КНДР на перроне встретили министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын прибыл в Приморье, сообщает корреспондент ТАСС.

Поезд северокорейского лидера прибыл на железнодорожную станцию Артем в 45 км от Владивостока. На перроне его встречали министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

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На перроне Ким Чен Ына также встречали с цветами школьники - отличники из школы №7 поселка Артемовский. Учитель математики Евгения Шелупайко рассказала журналистам, что это все дети и внуки энергетиков, сотрудников артемовской ТЭЦ.

"Артем - это крупный транспортный центр Приморского края, здесь расположен и аэропорт, и железнодорожная станция, - пояснил журналистам руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков. - И это не первый раз, когда ребята из Артема, школьники, отличники учебы встречают глав иностранных государств. Я вспоминаю сейчас май прошлого года, когда к нам приезжал президент Республики Беларусь <...> Александр Лукашенко и ребята из Артема [встречали его]".

Лидер КНДР приехал в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. 13 сентября на космодроме Восточный у них прошли переговоры как с участием делегаций, так и тет-а-тет. 15 сентября Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре, где посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

Его визит носит статус официального - это одна из высших категорий в протокольной практике. Россия - первое государство, которое Ким Чен Ын посещает с начала пандемии, во время которой границы страны были закрыты. До этого лидер КНДР приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с Путиным провели переговоры во Владивостоке, это была их первая встреча. 

Теги:
КНДРРоссияКим Чен ЫнВизит Ким Чен Ына в Россию
© Информационное агентство ТАСС
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