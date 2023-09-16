Глава МВД Казахстана призвал коллег по СНГ сообща бороться с организованной преступностью

Экономическая глобализация, развитие информационных технологий и прозрачность границ способствуют увеличению масштабов криминала, считает Ержан Саденов

АСТАНА, 16 сентября. /ТАСС/. Государства - участники СНГ должны совместными усилиями противодействовать организованной преступности. Об этом заявил глава МВД Казахстана Ержан Саденов в ходе прошедшего в городе Туркестане заседания Совета министров внутренних дел стран Содружества.

"Серьезную угрозу для внутренней безопасности всех государств - членов СНГ представляет организованная преступность. Как показывает практика, эта сфера уже не ограничивается "традиционными" преступлениями. Экономическая глобализация, развитие информационных технологий и прозрачность границ способствуют увеличению масштабов организованной преступности и обретению транснационального характера. В связи с этим мы должны сообща выстраивать надежный заслон на ее пути", - цитирует министра пресс-служба МВД Казахстана.

По данным ведомства, на прошедшем в пятницу заседании стороны обсудили вопросы, направленные на повышение эффективности сотрудничества в противодействии преступности. Кроме того, принят комплексный план по повышению безопасности дорожного движения на 2024-2028 годы, одобрен проект договора о порядке организации и проведения международной контролируемой поставки компетентными органами государств - участников СНГ, подписаны итоговые документы.

Совет министров внутренних дел государств - участников СНГ был создан 19 января 1996 года в целях взаимодействия и координации действий в борьбе с преступностью.