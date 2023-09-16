Главой Агентства по планированию и реформам Казахстана назначил Жандоса Шаймарданова

До этого поста он занимал должность руководителя Бюро национальной статистики

АСТАНА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Жандоса Шаймарданова руководителем Агентства по стратегическому планированию и реформам. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

"Назначить Шаймарданова Жандоса Нурлановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в указе главы государства.

Ранее Шаймарданов занимал пост руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Токаев 2 сентября освободил Асета Иргалиева от должности председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам и назначил его помощником президента по экономическим вопросам.