В Баку сообщили об обстреле с территории Армении позиций ВС Азербайджана на границе

По сведениям Минобороны Азербайджана, подразделениями ВС республики "были приняты ответные меры"

БАКУ, 16 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций армии республики на границе с Арменией.

"С 23:55 (22:55 мск - прим. ТАСС) 15 сентября до 00:35 (23:35 мск 15 сентября - прим. ТАСС) 16 сентября подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Джил Чемберекского района и Дере Басаркечярского района неоднократно подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Эйривенг и Галакенд Гедабейского района", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, подразделениями ВС Азербайджана "были приняты ответные меры в указанных направлениях".