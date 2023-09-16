Шольц не стал прогнозировать, сколько продлятся боевые действия на Украине

Канцлер ФРГ также заверил киевские власти в дальнейшей поддержке

БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил киевские власти в дальнейшей поддержке, но не стал прогнозировать, сколько продлятся боевые действия. Об этом он заявил в интервью, которое опубликовано в газете Welt am Sonntag.

"Пока длится эта война, мы будем поддерживать Украину, мы к этому готовы. Как долго продлится война, не может сказать, пожалуй, никто. Но украинцы могут быть уверены в нашей поддержке", - сказал глава правительства Германии.

Шольц не стал подробно останавливаться на теме ракет Taurus, которые Украина хотела бы получить от Германии. "Как канцлер я несу ответственность за то, чтобы мы <...> не принимали неверных решений, которые имели бы фатальные последствия, - сказал глава кабмина. - Каждый может рассчитывать на то, что я очень тщательно обдумываю каждое решение".

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние 1,5 года составил около €22 млрд. В числе прочего Берлин поставил киевским властям системы ПВО и танки.