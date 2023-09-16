Полтавский военком пожаловался на потери 90% личного состава за год

Виталий Бережной заявил, что военные нуждаются в пополнении воинских частей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины несут большие потери, до 90% личного состава, пополнившего подразделения прошлой осенью, выбыли из строя. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата Виталий Бережной.

"Военные нуждаются, в первую очередь, в пополнении воинских частей. Например, из 100 человек, пополнивших подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные - это погибшие, раненые, выбывшие из строя", - цитирует Бережного интернет-издание "".

При этом военком обратил внимание на низкие показатели мобилизации в области и призвал депутатов принять меры для увеличения темпов призыва местных жителей в армию. По данным Бережного, в областном центре только на 13% выполнили план, утвержденный Генштабом ВСУ.

Военное положение введено на Украине 24 февраля 2022 года, в тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В стране действует запрет на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Тем не менее украинские СМИ регулярно сообщают о трудностях в проведении мобилизации, выявлении каналов выезда из страны уклонистов по поддельным справкам, применении военкомами силы по отношению к гражданам при вручении повесток и призыве непригодных к службе по состоянию здоровья. В начале сентября на заседании Совета национальной безопасности и обороны под председательством Зеленского было принято решение о ликвидации статуса "ограниченно пригодного" к призыву по здоровью.

Как сообщала 12 августа газета The New York Times, потери ВСУ, по оценкам западных аналитиков, с февраля 2022 года превысили 150 тыс. человек убитыми и ранеными. С 4 июня, как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса.