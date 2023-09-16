Эксперт: Украина в условиях массового оттока беженцев может оказаться "в спирали смерти"

Директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова отметила, что из страны выезжают женщины репродуктивного возраста

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Украина в ситуации массового выезда из страны женщин репродуктивного возраста может оказаться "в спирали смерти", когда превышение рождаемости над смертностью уже не удастся восстановить. Такое мнение высказала директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова.

"Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в спирали смерти", - цитирует Либанову Союз православных журналистов. "Если мы не сможем вернуть этих [уехавших] женщин, это будет серьезной проблемой", - говорит Либанова. По ее словам, согласно прогнозам демографов, в этом случае "общий коэффициент рождаемости упадет до 0,71 в 2023-2024 годах, что станет самым низким показателем, когда-либо зарегистрированным в мире". Украина, по словам демографа, окажется в ситуации, когда "рождаемость уже не восстановится".

Либанова подчеркнула, что главной демографической проблемой Украины до февраля 2022 года была низкая рождаемость, теперь, по ее словам, к этому прибавилась массовая миграция.

Население Украины неуклонно сокращается с 1990-х годов. По оценкам Института демографии, в стране проживают от 28 до 34 млн человек. При этом точные данные о числе выехавших из страны в течение последнего года отсутствуют. Согласно опубликованным 4 июля УВКБ данным, в мире насчитывается 6 331 100 беженцев с Украины. При этом в странах Европы зарегистрированы 5 967 100 из них. Украинский политик, бывший лидер запрещенной сейчас на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в августе сообщал, что, по расчетам, основанным на официальных данных, на начало текущего года на подконтрольной Киеву территории проживали 19,4 млн человек, тогда как за пределами Украины де-факто находились 17,9 млн.