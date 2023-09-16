Экс-агент ЦРУ заявил, что США передают Украине все более опасное оружие

Реймонд Макговерн добавил, что американцы "на все согласятся", так как "мало знают" о ситуации на Украине из-за "недостоверной информации"

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Белый дом передает Киеву все более опасное оружие. Об этом заявил правозащитник Реймонд Макговерн, который ранее был аналитиком ЦРУ, в эфире YouTube-канала Community Church of Boston.

"Президент [США] говорит, что надо передать Украине больше боеприпасов <...>. Но у нас закончились 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. Тогда <...> мы могли бы им дать кассетные боеприпасы. А что происходит сейчас? Мы даем им [украинцам] снаряды с обедненным ураном. Какой следующий шаг <...> ядерные боеголовки", - отметил Макговерн.

Он также добавил, что американцы "на все согласятся", так как "мало знают" о ситуации на Украине из-за "недостоверной информации".

Ранее пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что снаряды с обедненным ураном для Abrams должны быть на Украине, когда в страну прибудут американские танки, которые, как ожидается, будут поставлены осенью.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал передачу Соединенными Штатами снарядов с обедненным ураном Киеву преступным актом, ведущим к эскалации. В начале сентября Пентагон сообщил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму $175 млн. В него впервые вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Новый пакет помощи, как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, включает артиллерийские боеприпасы, противотанковые комплексы, системы ПВО. Она уточнила, что танки Abrams вскоре прибудут на Украину.