Турция отвергла обвинения США в причастности страны к вербовке и торговле детьми

МИД республики пообещал дать "соответствующий ответ на эту клевету, которая не приносит ничего хорошего духу сотрудничества" между Анкарой и Вашингтоном

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. МИД Турции категорически отверг утверждения в докладе Госдепа о причастности республики к случаям торговли детьми и их вербовки для участия в вооруженных конфликтах. Об этом говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

"Вызывает сожаление, что значительные усилия Турции по предотвращению торговли людьми были проигнорированы, и она была включена в список стран, вербующих детей-солдат, в обновленном отчете Государственного департамента США о торговле людьми за 2023 год. Мы категорически отвергаем все обвинения в вербовке детей, приписываемые нашей стране, которая является участницей всех международных соглашений о защите прав детей, в том числе в рамках ООН, и неукоснительно их выполняет", - заявило ведомство.

МИД Турции пообещал дать "соответствующий ответ на эту клевету, которая не приносит ничего хорошего духу сотрудничества" между Анкарой и Вашингтоном. "Прежде чем выдвигать подобные обвинения против Турции, США, предоставляющим военную и финансовую поддержку террористической организации Рабочая партия Курдистана и [ее ответвления] "Силы народной самообороны" (РПК/СНС), которые насильно вербуют детей для террористической деятельности в Сирии и Ираке, стоило бы посмотреть для начала на собственные реалии. Есть серьезные вопросы к объективности источников информации, на которых власти США основывают свои выводы", - говорится в заявлении.

Турецкое внешнеполитическое ведомство также напоминает, что ранее комиссия ООН расследовала и зафиксировала случаи преступлений РПК/СНС в Сирии. А в других докладах Госдепа есть данные о преступлениях РПК. В связи с этим турецкая сторона напомнила, что "одной из основных обязанностей США является тщательное изучение репрессивной практики и серьезных преступлений сепаратистской террористической организации" РПК, которая запрещена в Турции.