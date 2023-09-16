В Киеве и Одессе проходят акции против скандальных закупок

Как заявила организатор акции, участники митинга "не собираются менять власть"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Украинские СМИ сообщают об акциях протеста, проходящих в Одессе и Киеве. Люди вышли на улицы, чтоб выразить протест против расточительных трат, осуществляемых из государственного бюджета в условиях военного положения.

Утром, как сообщило издание "Думская", в Одессе возле городского совета собрались протестующие. Организатор акции заявила, что участники митинга "не собираются менять власть", но напоминают ей о необходимости рачительно расходовать государственные средства.

По информации СМИ, инициативу одесситов подхватили в Киеве. Как сообщает издание "Украинская правда", люди собрались возле Киевской городской госадминистрации и требуют отменить "неуместные тендеры". Судя по фото, на акцию вышли не менее нескольких сотен человек.

На фото, размещенном изданием "Общественное", видно, что протестующие облили здание горадминстрации краской. Акция, по информации издания, приурочена к голосованию Киевским советом за бюджет на 2024 год, которое состоится в октябре.

В последние месяцы на Украине разгорелось несколько скандалов вокруг "неуместных закупок", которые осуществляют ведомства на фоне военного положения и рекордного дефицита бюджета, покрываемого за счет финансовой помощи Запада. Значительный резонанс в обществе получила информация о тендерах в системе госзакупок Prozorro, показавшая растрату бюджетных средств местными властями на приобретение "высокотехнологичных овощерезок, сковородок и барабанов" для убежищ, ремонт стадионов, перекладывание брусчатки. Выделение министерством культуры $900 тыс. на съемки развлекательных сериалов стало в июле причиной отставки главы этого ведомства Александра Ткаченко. 9 августа Верховная рада создала временную следственную комиссию для расследования нарушений при осуществлении закупок во время действия военного положения.

Однако ситуация не меняется. Как сообщил 15 сентября депутат Ярослав Железняк, в проекте бюджета на 2024 год вновь заложено 1,5 млрд гривен ($41 млн) на съемки развлекательных сериалов. Между тем бюджет Украины на 2023 год предусматривает дефицит в размере $38 млрд, в проекте бюджета на следующий год заложен дефицит около $42 млрд, что составляет почти половину его расходной части. В Киеве открыто заявляют, что могут самостоятельно покрыть только военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных союзников.