Вооруженные силы Украины используют западные ракеты и информацию спецслужб стран НАТО, отметил экс-советник министра обороны в администрации бывшего американского президента Дональда Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к новой тактике нанесения дальнобойных ударов, используя западные ракеты и информацию спецслужб стран НАТО. Такое мнение выразил экс-советник министра обороны в администрации бывшего американского президента Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Мы находимся в новой фазе, фазе дальнобойных ударов <...>, потому что украинцам больше нечего бросать в бой, и это очень опасно", - отметил Макгрегор в интервью политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале. Экс-советник добавил, что из-за больших потерь ВСУ утратили способность вести боевые действия на земле, поэтому они были вынуждены изменить свою тактику.

Макгрегор также заявил, что тот, факт, что ВСУ используют западную технику и информацию, делает западные страны непосредственными участниками конфликта.

Ранее Макгрегор отмечал, что потери ВСУ составляют по меньшей мере от 300 тыс. до 350 тыс. убитыми.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.