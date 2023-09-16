Турция предложила РФ, Азербайджану и Армении провести четырехстороннюю встречу по Карабаху

Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ответ от лидеров этих стран пока не поступил

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил России, Азербайджану и Армении на уровне лидеров провести четырехстороннюю встречу по проблеме Карабаха.

"Да, в наших приоритетах провести переговоры в трехстороннем формате, как планировалось ранее. Но также мы предложили встретиться и в четырехстороннем формате. Передали такое предложение. То есть это я сам, [президент РФ Владимир] Путин, [президент Азербайджана] Ильхам Алиев и [премьер-министр Армении Никол] Пашинян. Я сказал, давайте встретимся, обсудим вместе шаги, которые надо сделать. На данный момент ни негативного, ни позитивного ответа на это предложение мы не получили", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк, которую транслировали телеканалы.