16 сентября, 10:13,
обновлено 16 сентября, 10:24
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Турция предложила РФ, Азербайджану и Армении провести четырехстороннюю встречу по Карабаху

EPA-EFE/ TOMS KALNINS
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© EPA-EFE/ TOMS KALNINS

Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ответ от лидеров этих стран пока не поступил

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил России, Азербайджану и Армении на уровне лидеров провести четырехстороннюю встречу по проблеме Карабаха.

Читайте также
Глава Минобороны Армении и военачальники России обсудили ситуацию в КарабахеГосдеп настаивает на немедленном открытии Лачинского коридора в Нагорный Карабах

"Да, в наших приоритетах провести переговоры в трехстороннем формате, как планировалось ранее. Но также мы предложили встретиться и в четырехстороннем формате. Передали такое предложение. То есть это я сам, [президент РФ Владимир] Путин, [президент Азербайджана] Ильхам Алиев и [премьер-министр Армении Никол] Пашинян. Я сказал, давайте встретимся, обсудим вместе шаги, которые надо сделать. На данный момент ни негативного, ни позитивного ответа на это предложение мы не получили", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк, которую транслировали телеканалы. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияТурцияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыЭрдоган, Реджеп ТайипПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация