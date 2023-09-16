Эрдоган вновь заявил, что Швеция пока не сдержала данные Турции обещания

Президент республики отметил, что "если террористы в Швеции продолжают под охраной полиции устраивать акции, это значит, что власти не выполняют свои обязанности"

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция по-прежнему не выполнила данные Турции обещания, чтобы присоединиться к НАТО.

"Пусть они вносят любые поправки в законы или конституцию. Но необходимо на практике реализовывать те законы, которые в Швеции приняли. Если террористы в Швеции продолжают под охраной полиции устраивать акции, это значит, что власти не выполняют свои обязанности, а террористические акции продолжаются на улицах Стокгольма. Значит, данные нам обещания не выполняются", - сказал он на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк, которую транслировали телеканалы.