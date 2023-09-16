Посол РФ заявил, что Ким Чен Ын во время визита демонстрирует большие знания о стране

По словам Александра Мацегора, лидер КНДР интересуется широким кругом вопросов взаимодействия между Россией и КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита интересуется экономикой и социальной жизнью в России, проявляет большие знания о стране. Об этом рассказал журналистам посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

"Товарищ Ким Чен Ын очень интересуется многими направлениями нашей экономики и социальной жизни, получает исчерпывающие ответы на все вопросы. Проявляет очень большие знания о нашей стране, задает вопросы, по которым можно понять, что он в теме", - сказал Мацегора. По словам посла, Ким Чен Ын интересуется широким кругом вопросов взаимодействия между Россией и КНДР.

Мацегора указал, что визит лидера КНДР позволит вывести отношения двух стран на более высокий уровень. "Я рассчитываю по итогам визита, что наши отношения поднимутся на гораздо более высокий уровень, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Он и так был хороший, а сейчас будет еще более высокий".