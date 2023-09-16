16 сентября, 10:35

Эрдоган допустил, что Турция может "пойти разными путями с ЕС"

EPA-EFE/ NECATİ SAVAS
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© EPA-EFE/ NECATİ SAVAS

Президент республики отметил, что Европейский союз стремится разорвать отношения с Турцией

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после публикации недавнего отчета Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами в республике заявил, что Анкара "может пойти разными путями с ЕС".

"Европейский союз стремится разорвать отношения с Турцией. В случае, если ЕС сделает соответствующие шаги, мы проведем свою оценку этих событий, и после этого можем пойти с ЕС разными путями, если это будет необходимо", - сказал он на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк, которую транслировали телеканалы. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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