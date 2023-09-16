СМИ: премьер Италии и глава Еврокомиссии посетят Лампедузу на фоне миграционного кризиса

По данным источников агентства ANSA, Джорджа Мелони и Урсула фон дер Ляйен прибудут на остров "на этих выходных"

РИМ, 16 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетят остров Лампедуза, где сложилась критическая ситуация из-за миграционного кризиса. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на европейские источники.

По их данным, Мелони и фон дер Ляйен прибудут на остров "на этих выходных".

Как пишет агентство, на Лампедузе наблюдается рост напряженности - там начинаются протесты со стороны мигрантов, которые ждут своей переправки в другие центры распределения.

Как сообщали ранее местные власти, эскалация произошла после прибытия на остров за два дня рекордно большого числа нелегалов - более 6 тыс. В целом же, согласно данным властей на середину августа, с начала года на берегах Италии высадились более 120 тыс. мигрантов. Это рекордные цифры за последние годы. Во многом прибытию нелегалов по морю способствует нестабильная ситуация в Ливии и Тунисе, откуда они отплывают к итальянским берегам. Многие мигранты затем хотят перебраться в другие европейские страны, но все обязательства по приему ложатся на страну прибытия.

Некоторые итальянские мэры и губернаторы выступали с заявлениями, что не желают принимать у себя мигрантов.